В начале осени прошлого года Capcom представила игру под названием Project Resistance, представляющую собой кооперативный хоррор во вселенной Resident Evil. Довольно быстро игроки смекнули, что таким образом Capcom подготавливает сообщество к чему-то более значительному, и спустя три месяца состоялся анонс ремейка Resident Evil 3, мультиплеерной частью которого и будет Project Resistance. Чтобы убрать путаницу, вскоре название проекта изменили на Resident Evil Resistance.

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И вот, несколько часов назад издание IGN поделилось восьмиминутной записью игрового процесса Resident Evil Resistance. Напоминаем, что данный проект асимметричный: четвёрке выживших, обладающих уникальными способностями, необходимо выжить в крайне опасных условиях, тогда как пятый игрок, управляющий зомби и умеющий превращаться в Тирана (Мистера X), всячески мешает четвёрке.

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Resident Evil 3 выйдет 3 апреля на всех актуальных платформах.