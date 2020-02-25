Игровой процесс Endzone: A World Apart — градостроительного симулятора с постъядерным миром
Разработчики из Assemble Entertainment выпустили новый геймплейный трейлер Endzone: A World Apart. Это градостроительная стратегия, в которой нужно заниматься обустройством и развитием некоего поселения, жители которого пережили ядерную катастрофу.
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Пока к Endzone: A World Apart стоит относиться настороженно, но некоторые её особенности действительно привлекают. Будет более 30 видов построек, масштабная экономическая система со сбором ресурсов и их дальнейшим распределением. Также для проекта анонсирована навороченная система динамически изменяющейся погоды с неблагоприятными внешними факторами (радиация, песчаные бури, ядовитые дожди и так далее). Поселенцев нужно будет отправлять в экспедиции и контролировать на предмет лояльности к верховному лидеру. В общем, на словах пока всё очень похоже на Frostpunk. Только с ядерным постапокалипсисом.
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Endzone: A World Apart должна выйти в ранний доступ уже этой весной.
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