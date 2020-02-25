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Игровой процесс Endzone: A World Apart — градостроительного симулятора с постъядерным миром

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Разработчики из Assemble Entertainment выпустили новый геймплейный трейлер Endzone: A World Apart. Это градостроительная стратегия, в которой нужно заниматься обустройством и развитием некоего поселения, жители которого пережили ядерную катастрофу.

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Пока к Endzone: A World Apart стоит относиться настороженно, но некоторые её особенности действительно привлекают. Будет более 30 видов построек, масштабная экономическая система со сбором ресурсов и их дальнейшим распределением. Также для проекта анонсирована навороченная система динамически изменяющейся погоды с неблагоприятными внешними факторами (радиация, песчаные бури, ядовитые дожди и так далее). Поселенцев нужно будет отправлять в экспедиции и контролировать на предмет лояльности к верховному лидеру. В общем, на словах пока всё очень похоже на Frostpunk. Только с ядерным постапокалипсисом.

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Endzone: A World Apart должна выйти в ранний доступ уже этой весной.

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endzone a world apart assemble enertainment
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Антон Желакович
21:50
Соглашусь.
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Чукча
21:44
а на голову тебе не накидать? А то могу, прям свежего. XD
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Владимир Плотников
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Твоя мамка
21:42
Амдбои ну-ка кидайте свои резалты с ассасина
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Аслан Хироуз
21:41
зато разница в цене только одного проца + 15к за 9900k. А если разгон, то ещё + 8к минимум на одну только мамку.
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Юрий Клюев
21:39
TN за 800$ в 2020г они там ваше охренели! Что там маркетологи курят за дрянь?
Один из самых быстрых игровых мониторов в мире с откликом всего 0,5 мс и частотой 240 Гц представила AOC
omoikane
21:38
Разница в 5 кадров с 9900к, о да пропасть просто :D Почти на уровне погрешности.
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Владимир Плотников
21:38
Повторите вот это за 300 долларов: https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=5378&image_id=49552
Лучший игровой процессор за разумные деньги: Intel Core i7-9700K против AMD Ryzen 7 3700X против 3800X от экспертов hardwaretimes
Аслан Хироуз
21:37
+10к к цене мамки
Лучший игровой процессор за разумные деньги: Intel Core i7-9700K против AMD Ryzen 7 3700X против 3800X от экспертов hardwaretimes
Shock Memes
21:35
В детстве когда играл в нее на дримкасте вроде, думал что гг мила йовович)
Появились записи игрового процесса и новые подробности ремейка Resident Evil 3
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