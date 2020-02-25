В прошлом году мы пару раз касались темы графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project от энтузиаста под ником Halk Hogan. Основная идея модификации заключается в повышении качества моделей и текстур в игре, дабы любимая многими ролевая игра засияла новыми красками и не раскрывала своего возраста (в мае игре, кстати, исполнится пять лет).

реклама

Ранее Halk Hogan рассчитывал, что модификация версии 11.0 выйдет во всеобщий доступ в феврале, но на выходных энтузиаст посетил форум самого известного моддерского портала NexusMods, в котором сообщил о переносе релиза The Witcher 3 HD Reworked Projec 11.0 t на 12 марта.

реклама

Свежая версия модификации порадует не только крупными изменениями Туссента, но и значительными улучшениями в других регионах мира «Ведьмака». Как пишет автор модификации, её установка не повлияет существенным образом на производительность игры: в зависимости от конфигурации компьютера, настроек и конкретной локации падение частоты кадров составит от нуля до пяти кадров в секунду. А вот видеопамяти потребуется много: если на борту вашей видеокарты её меньше трёх гигабайт, а желательно четырёх, то адекватно оценить мод не получится.