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Новая версия графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project выйдет в следующем месяце

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В прошлом году мы пару раз касались темы графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project от энтузиаста под ником Halk Hogan. Основная идея модификации заключается в повышении качества моделей и текстур в игре, дабы любимая многими ролевая игра засияла новыми красками и не раскрывала своего возраста (в мае игре, кстати, исполнится пять лет).

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Ранее Halk Hogan рассчитывал, что модификация версии 11.0 выйдет во всеобщий доступ в феврале, но на выходных энтузиаст посетил форум самого известного моддерского портала NexusMods, в котором сообщил о переносе релиза The Witcher 3 HD Reworked Projec 11.0 t на 12 марта.

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Свежая версия модификации порадует не только крупными изменениями Туссента, но и значительными улучшениями в других регионах мира «Ведьмака». Как пишет автор модификации, её установка не повлияет существенным образом на производительность игры: в зависимости от конфигурации компьютера, настроек и конкретной локации падение частоты кадров составит от нуля до пяти кадров в секунду. А вот видеопамяти потребуется много: если на борту вашей видеокарты её меньше трёх гигабайт, а желательно четырёх, то адекватно оценить мод не получится.

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