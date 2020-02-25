Свежий трейлер симулятора бездорожья SnowRunner призывает нас покорить дикую местность
Издательство Focus Home Interactive после оглашения точной даты выхода симулятора бездорожья SnowRunner потихоньку приступает к его предпродажной подготовке. Так, пару часов назад был опубликован свежий трейлер, в котором продемонстрированы попытки проезда машин повышенной проходимости по пересечённой морозной местности.
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Стоит напомнить, что SnowRunner — это своеобразный «сиквел» MudRunner, вышедшего в 2017 году. Главным отличием, безусловно, станет сеттинг: если в MudRunner мы пытались двигаться по пересечённой местности в умеренном климате, то в SnowRunner действие, соответственно, переместится в более северные широты.
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Релиз SnowRunner запланирован на 28 апреля на PC (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One.
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