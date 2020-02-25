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Фанаты DOOM Eternal расстроились, услышав музыкальное сопровождение в свежем трейлере

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До выхода DOOM Eternal осталось меньше месяца, поэтому Bethesda Softworks опубликовала на своём YouTube-канале предназначенный для телевизионной рекламы трейлер игры. Всё бы ничего, но фанаты серии, услышав выбранное издателем музыкальное сопровождение, были неприятно удивлены: вместо привычной «металлюги» композитора Мика Гордона в трейлере задействован совсем не подходящий проекту хип-хоп.

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Особенно странным данное решение Bethesda выглядит, принимая во внимание тот факт, что предназначенный для телерекламы трейлер DOOM Eternal по сути является небольшой лишённой жестоких кадров нарезкой уже публиковавшегося в середине января трейлера с приемлемым музыкальным сопровождением.

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Вероятно, причина кроется в телевизионных требованиях к рекламным материалам, но сообщество стоит на своём: поток «дизлайков» и гневных комментариев уже не остановить. Релиз DOOM Eternal между тем состоится 20 марта.

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