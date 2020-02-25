Коронавирус COVID-19 продолжает внушать страх и вынуждать крупные компании отказываться от международных мероприятий. Уже известно, что Game Developers Conference (GDC) 2020 пропустят Sony, Facebook и Kojima Productions, теперь к ним присоединилась Electronic Arts.

реклама

Похоже, в этом году такой очереди на вход не будет.

реклама

Как сообщила Electronic Arts в комментарии изданию GameSpot , основной задачей компании является защита здоровья её сотрудников, поэтому в связи с ситуацией с коронавирусом её руководством было принято решение о пропуске GDC 2020 и ограничении участия в других мероприятиях.

GDC 2020 должна пройти в середине марта в Сан-Франциско, и, по всей видимости, скоро логичнее будет составить не список отказавшихся, а список участников: быстрее будет. Между тем в четверг стартует бостонская PAX East, от участия в которой из-за угрозы коронавируса сегодня отказались Capcom и Square Enix.