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Крепость всем на зависть: трейлер экономической кампании Stronghold Warlords

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В стратегиях всегда существуют как любители боевых действий, так и представители созидающей части геймерского сообщества. Безусловно, любая уважающая себя стратегия — это и война, и развитие бок о бок, однако в Stronghold Warlords разработчики из Firefly Studios разделили кампанию на военную и экономическую части. Экономике-то и посвящён свежий игровой трейлер.

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В экономической кампании упор сделан на отстройку своего укреплённого поселения, дабы сделать его миниатюрным райским уголком посреди феодального беспредела. Нам необходимо строить фермы, склады, обучать крестьян, удовлетворять их потребности, решать мелкие и крупные проблемы (внутриигровые «ивенты»), а также подготавливать армию для защиты процветающего государства от посягательств завистников.

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Всего экономическая кампания, которую романтично окрестили «Путём Мира», состоит из шести миссий. Военная же кампания, состоящая из четырёх частей в 24 миссии, расскажет об исторических сражениях на территории древних Вьетнама, Китая, Японии и Монголии. По сути военная кампания — это классический стратегический игровой процесс с балансированием между развитием экономики и боевыми действиями.

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Stronghold Warlords появится в Steam в этом году.

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