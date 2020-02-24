Сегодня Microsoft раскрыла массу свежих деталей своей новой консоли, среди которых так называемая функция умной доставки (Smart Delivery).

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По сути это своеобразная унификация двух поколений Xbox: обладатели версии игры для Xbox One получат версию и для Xbox Series X, и наоборот. Однако в обязательном порядке её будут поддерживать только игры, разработанные коллективами, входящими в состав Xbox Game Studios; для сторонних разработчиков данная функция, что называется, доступна по желанию.

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Воспользоваться поводом решили разработчики из CD Projekt RED, которые заявили о полной поддержке умной доставки своей многообещающей ролевой игрой Cyberpunk 2077. По мнению студии, игроков никогда не следует заставлять покупать одну и ту же игру дважды или вынуждать платить за «апгрейды». Таким образом, обладатели версии Cyberpunk 2077 для Xbox One бесплатно получат вариант для Xbox Series X, как только это станет возможно.

Стоит напомнить, что Cyberpunk 2077 планируется к выходу 17 сентября.