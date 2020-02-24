С весны 2017 года популярность королевской битвы PlayerUnknown’s Battlegrounds стремительно росла и достигла пика в 3,2 млн игроков одновременно. Однако уже с февраля 2018 года, когда игроки увидели застой в развитии и не особое стремление разработчиков к исправлению ошибок и багов, начала наблюдаться обратная ситуация: популярность проекта стала стремительно снижаться, пока от былых показателей не осталась лишь тень.

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По статистике SteamCharts, за неполные два месяца 2020 года PUBG потеряла около пятидесяти тысяч игроков в среднем и около восьмидесяти тысяч — в пиковом «онлайнах». За минувшие тридцать дней средний суточный онлайн в PUBG составлял 258 684 игрока, а пиковый — 606 889 игроков. Безусловно, проект далёк от статуса погибшего, однако по сравнению с 1 584 886 среднего «онлайна» и 3 236 027 пикового в январе 2018 года статистика явно удручающая.

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Более того, некоторые стримеры и «ютуберы» демонстративно покидают PUBG и даже призывают своих зрителей последовать их примеру, обосновывая свои решения отсутствием адекватной поддержки игры и годами не исправляемыми ошибками.