Коронавирус COVID-19 продолжает не только забирать жизни людей, но и, если затрагивать совсем циничные темы, бить по кошелькам различных компаний, в том числе организаторов и спонсоров крупных мероприятий, связанных с видеоиграми. На днях из-за коронавируса от участия в конференции GDC 2020 отказались Sony (также пропустит PAX East) и Facebook, теперь об отмене поездки сообщила Kojima Productions.

реклама

Как следствие, отменяются выступления Хидео Кодзимы и программиста искусственного интеллекта игр студии Эрика Джонсона, которые должны были рассказать о философии Death Stranding и искусственном интеллекте её обитателей соответственно. И хотя организаторы GDC 2020 уверяют в полной инфекционной безопасности конференции, лучше действительно перестраховаться: не хватало ещё, чтобы мэтр подхватил коронавирус.

реклама

GDC 2020 пройдёт с 16 по 20 марта в Сан-Франциско, а пока можно лишь догадываться, сколько ещё участников отменят свои поездки на конференцию.

Пользуясь случаем, стоит напомнить, что Death Stranding заглянет на PC этим летом. На PlayStation 4 свои порции любви и ненависти игра уже получила сполна.