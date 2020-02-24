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Будущие игры 4A Games тоже будут поддерживать трассировку лучей

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Как известно, Metro Exodus входит в «элитный клуб» игр, поддерживающих технологию трассировки лучей. Судя по всему, эксперимент студии 4A Games был признан успешным, поскольку в беседе с журналистами Digital Foundry (подразделение Eurogamer) технический руководитель компании Олесь Шишковцов заявил о её полном «погружении» в трассировку лучей и отказе от устаревших технологий.

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Более того, к реализации трассировки лучей в Metro Exodus следует относиться как к пробе студией пера: в будущих проектах данная технология будет реализована куда более впечатляющим образом. Впрочем, чтобы увидеть результат, придётся подождать. Как долго надо ждать, господин Шишковцов не уточнил.

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Пользуясь случаем, стоит напомнить, что в середине февраля PC-версия Metro Exodus наконец-то добралась до Steam, а несколькими днями ранее — обзавелась вторым и последним сюжетным дополнением «История Сэма».

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