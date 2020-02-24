Warhammer 40,000: Dakka Squadron — аркада про самолёты и орков в знаменитой вселенной
В последние несколько лет проекты во вселенной Warhammer 40,000 выпускаются с завидной регулярностью. Есть спрос, ничего с этим не сделать. Игры представлены в разных жанрах, но в скором времени появится ещё и аркадный экшен с самолётами. Warhammer 40,000: Dakka Squadron — так называется новая игра от Phosphor Games Studio. Данная компания обычно выпускает игры для мобильных устройств и VR-проекты, но делать выводы мы пока не будем.
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В случае с Warhammer 40,000: Dakka Squadron всё обстоит вполне бодро, если мы говорим о предложенном описании. Так, игрокам нужно будет выбрать кого-то из орков, устроиться летуном и определиться с техникой. На выбор дают и бомбардировщиков, и истребителей, и много чего ещё. Сюда же ожидаемо вплетён весь этот процесс с прокачкой, получением новых навыком, а также много чем ещё.
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Релиз Warhammer 40,000: Dakka Squadron должен случиться в конце нынешнего года на PC, Xbox One и PlayStation 4.
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