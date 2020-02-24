Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Warhammer 40,000: Dakka Squadron — аркада про самолёты и орков в знаменитой вселенной

+
RTX 2080 - цена РУХНУЛА
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
ASUS RTX 2070 - очень низкая цена для крутого бренда

В последние несколько лет проекты во вселенной Warhammer 40,000 выпускаются с завидной регулярностью. Есть спрос, ничего с этим не сделать. Игры представлены в разных жанрах, но в скором времени появится ещё и аркадный экшен с самолётами. Warhammer 40,000: Dakka Squadron — так называется новая игра от Phosphor Games Studio. Данная компания обычно выпускает игры для мобильных устройств и VR-проекты, но делать выводы мы пока не будем.

реклама

В случае с Warhammer 40,000: Dakka Squadron всё обстоит вполне бодро, если мы говорим о предложенном описании. Так, игрокам нужно будет выбрать кого-то из орков, устроиться летуном и определиться с техникой. На выбор дают и бомбардировщиков, и истребителей, и много чего ещё. Сюда же ожидаемо вплетён весь этот процесс с прокачкой, получением новых навыком, а также много чем ещё.

реклама

Релиз Warhammer 40,000: Dakka Squadron должен случиться в конце нынешнего года на PC, Xbox One и PlayStation 4.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

warhammer 40 000 dakka squadron phosphor games studio
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Warhammer 40,000: Dakka Squadron — аркада про самолёты и орков в знаменитой вселенной
+
Rainbow Six Siege установила новый рекорд «онлайна» в Steam
3
Авторы серии стелс-игр Styx анонсировали Rogue Lords, только скриншотов и видео пока нет
+
В Сеть просочилась пачка скриншотов из ремейка Resident Evil 3
7
DOOM Eternal: 9 минут игрового процесса на повышенном уровне сложности
10
И один в поле воин: геймер смог в одиночку уронить рейтинг игры на Metacritic
14

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 112
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 111
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 73
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 48
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
17 февраля 2020 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Огромные 4K-телевизоры в магазине Tmall на AliExpress: 55-дюймовый LG за 33 000 рублей
5
Пересидеть на Ryzen 3 до выхода Ryzen 4000 и снижения цен на Ryzen 3000
67
Железный занавес – самые классные корпусные вентиляторы, которые нельзя купить в России
72
AMD Radeon RX 5700 XT: видеокарта - сюрприз
32
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
46
Лучшие игровые компьютеры стоимостью до 80 тысяч рублей: февраль 2020
7

Сейчас обсуждают

RadeoForce
23:59
там это, 5700ХТ победила 2070S, срочно исправляй на единицу, а то от своих же перепадет=))
AMD Radeon RX 5700 XT: видеокарта - сюрприз
Ry Zen
23:55
На этот раз очко достается красным?))
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
Ry Zen
23:54
Лишь бы множитель был не разблокирован))
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
Ry Zen
23:53
Да и похер.
В Antutu установлен абсолютный рекорд - 600 000 баллов
Игорь Ииии
23:51
Интересное шасси. Сам что-то подобное хочу на основе серверного u4 сделать (без отсеков под накопители), сразу под сво. П.С. Разве в таком варианте не будет профитнее как раз поставить 2 140 снизу ...
Железный занавес – самые классные корпусные вентиляторы, которые нельзя купить в России
Ry Zen
23:48
Это мифы))
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
Ry Zen
23:46
Слоупок.
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
dmitry07
23:42
Жуть: платформинг в стиле uncharted, богомерзкие добивания - дум бежит на консоли.
DOOM Eternal: 9 минут игрового процесса на повышенном уровне сложности
Ry Zen
23:39
Привет, Акакий))
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
Каа
23:37
Я б вдул... Хороша зилотка)
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем