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Othercide — стильный черно-белый триллер с механикой XCOM

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Разработчики из студии Lightbulb Crew совместно с издательством Focus Home представили трейлер Othercide. Это ч/б-триллер, призванный удивлять нас своим неповторимым стилем. Если говорить о жанровой принадлежности, то мы имеем дело с ролевой игрой с элементами тактики. К сожалению, до демонстрации реального геймплея в трейлере дело не дошло. Страничка в Steam тоже пока не сильно радует — есть только один скриншот с изометрической камерой. К тому же, если смотреть только одно это видео, то будет мало чего понятно. Лучше мы вам об этом проекте расскажем.

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Итак, действие Othercide происходит в некоем параллельном монохромном измерении. В этом мире есть Дочери — воины, которые противостоят страшным существам, желающим всё испортить. Эти самые героини обладают уникальными способностями, глобально разделяющими их на три большие категории: танк, воин меча и стрелок. Игроку нужно будет возглавить армию Дочерей, применяя все свои тактические таланты в сражениях. Здесь справедливо стоит упомянуть XCOM. Игрок тоже может потерять в сражении бойца навсегда, поэтому каждое его действие нужно тщательно продумывать.

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Авторы Othercide собираются удивлять нас сложной боевой системой и сильной историей. Проект должен выйти уже этим летом на PC, Xbox One и PlayStation 4.

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focus home interactive lightbulb crew othercide
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