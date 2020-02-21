15 минут геймплея симулятора акулы-убийцы Maneater
Когда разработчики из студии Tripwire Interactive анонсировали симулятор акулы-убийцы Maneater, они поделились статистикой, по которой люди ежегодно убивают по сто миллионов акул, тогда как от нападений акул за тот же промежуток времени погибают лишь пять человек. Так вот, основная идея Maneater — это, управляя акулой, постараться виртуально выровнять данную статистику в отместку за реальные издевательства людьми над акулами.
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Сегодня портал IGN поделился видеозаписью игрового процесса сюжетной кампании. По сюжету, наш герой-акула мстит за убийство своей матери. В Maneater присутствует ролевой элемент, так что вершить месть акулка отправляется совсем неопытной и должна потихоньку «прокачиваться», набираясь опыта на простых целях вроде беззащитных аквалангистов и просто купающихся в море туристов.
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Релиз Maneater запланирован на 22 мая на PC (Epic Games Store) и консолях.
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