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Разработчики Microsoft Flight Simulator рассказали о реалистичной работе аэропортов в игре

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Как известно, в новом Microsoft Flight Simulator разработчики пошли по пути максимальной реалистичности: мы не только будем управлять действительно существующими моделями самолётов и наслаждаться потрясающей графикой, но и будем пользоваться воссозданными реально существующими аэропортами. Им-то разработчики и посвятили свежий видеоролик с демонстрацией геймплейных кадров.

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Итак, в Microsoft Flight Simulator будут представлены все существующие аэропорты на планете. Из них тридцать семь тысяч отредактированы, чтобы лучше соответствовать своим реальным «моделям», а восемьдесят самых загруженных и вовсе были созданы вручную с беспрецедентным уровнем реализма.

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Чтобы аэродромы, здания аэровокзалов и прилегающие территории выглядели естественно, их дополнили «жизнью»: по своим делам ездят машины-энергоустановки, заправочные машины, автобусы, пассажирские трапы и прочее. Находясь в аэропорту, игрок может запрашивать всё необходимое самолёту обслуживание.

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Релиз Microsoft Flight Simulator запланирован на этот год.

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