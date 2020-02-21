Хотя технически пять лет со дня выхода Dying Light прошло в конце января, отметить данное событие студия Techland решила спустя месяц. Возможно, оно и к лучшему, поскольку впереди выходные и праздничный день, а разработчики как раз устроили в Steam акцию «Бесплатные выходные», по которой играть в Dying Light можно будет до 23 февраля, 21:00 по московскому времени.

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Кстати, праздновать пятилетие Dying Light авторы будут на протяжении пяти недель, в ходе которых игроков ждут различные сюрпризы и возвращение прежних внутриигровых событий. Чтобы не портить эффект, заранее подробно рассказывать о контентном наполнении праздничного месяца разработчики не будут.

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