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В Epic Games Store началась раздача Assassin’s Creed Syndicate

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В начале этой недели Epic Games решила добавить к новой раздаче в своём магазине второй проект. Выбор компании пал на Assassin’s Creed Syndicate, и вот, с сегодняшнего дня и вплоть до вечера 27 февраля забрать данную подарочную часть знаменитой «ассасинской» серии может любой желающий.

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Стоит напомнить, что Assassin’s Creed Syndicate стала последней привычной игрой серии, в которой преобладал жанр стелс-экшена, до её (серии) стремительного превращения в ролевую игру. Так что проект может иметь и коллекционную ценность.

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Вместе с Assassin’s Creed Syndicate в Epic Games Store сейчас проходит раздача карточной стратегии Faeria. А на следующей неделе подарят Inner Space — довольно милую игру про исследование окружающего мира.

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