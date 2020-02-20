Разработчики PUBG с радостью объявили о том, что анонсированное недавно обновление 6.2, главной добавкой которого является режим Team Deathmatch (командная схватка), уже доступно на основных серверах игры. Team Deathmatch это первый режим из нового игрового раздела «Аркада», который со временем пополнится другими, отличными от основной королевской битвы, но от этого не менее важными и нужными режимами.

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Правила режима простые и знакомые всем любителям классических шутеров: две команды по восемь участников в каждой настреливают «фраги». Побеждает в раунде та команда, которая либо убьёт больше противников в течение десяти минут, либо которая первой достигнет планки в 50 «фрагов». Чтобы победить в матче, нужно выиграть два раунда из трёх.

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В данном режиме доступен только вид от первого лица, отключён огонь по своим, союзники возрождаются, ну и, естественно, вы сразу играете с необходимым обмундированием и оружием.