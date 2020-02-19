Гонка Dangerous Driving 2 от выходцев из Criterion появится на свет в конце этого года
Студия Three Fields Entertainment, возглавляемая выходцами из Criterion Games Алексом Уордом и Фионой Сперри, анонсировала сиквел аркадной гонки Dangerous Driving. Релиз должен состояться в праздничный сезон (ноябрь—декабрь) текущего года.
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Информации о проекте пока не очень много. По словам разработчиков, в Dangerous Driving 2 будет представлен открытый мир и динамичный игровой процесс, который проверит рефлексы игроков на запредельных скоростях. Игрокам будет предложено выбирать, как развлекаться в Dangerous Driving 2: участвовать в заездах против управляемых ИИ соперников, покататься в режиме свободной поездки, сразиться с живыми игроками в сетевом режиме и так далее.
рекламаЦелевые платформы стандартные (почти): PC, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Остаётся лишь надеяться, что в сиквеле будут исправлены те многочисленные недочёты, с которыми игроки встретились в первой части.
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