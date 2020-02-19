Разработчики из Mimimi Productions вместе с издательством THQ Nordic представили свежий трейлер Desperados III и заодно уточнили её релизное окно. Отправиться на Дикий Запад можно будет летом этого года на всех актуальных (пока ещё) платформах.

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Новый видеоролик между тем посвящён старому знакомому персонажу по предыдущим играм серии — Доку Маккою. Этот харизматичный врач, впоследствии переквалифицировавшийся в наёмника, вернётся и в третью часть серии, где он будет выполнять, кажется, прямо противоположные функции: убивать и лечить.

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Помимо виртуозного обращения с оружием и огромных познаний в медицине Док отлично разбирается в алхимии, поэтому при нём всегда имеются различные ядики и ловушки. Ловкость рук помогает Маккою не только в медицине, но и при взломе замков. Вот уж действительно талантливый человек талантлив во всём.