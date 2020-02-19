В середине декабря прошлого года компания THQ Nordic анонсировала ремейк первой «Готики» и даже сразу выпустила небольшую демонстрационную версию. Идея издательства состояла в следующем: подготовить миниатюрную «демку», чтобы оценить заинтересованность сообщества в полноценном ремейке, дабы не потратить огромное количество ресурсов на проект, который может оказаться никому не нужным.

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И вот, по прошествии двух месяцев компания подвела итоги и пришла к положительному выводу: в демоверсию сыграли более 180 тысяч пользователей, значительная часть из которых вдобавок проявили активность и оставили полезные и воодушевляющие THQ Nordic отзывы. Вывод получился однозначным — проект необходим сообществу, поэтому компания дала приказ на продолжение работ.

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Ремейком продолжит заниматься барселонское игровое подразделение THQ Nordic: создатели «оригинала» из Piranha Bytes к нему никакого отношения не имеют. Игру планируют выпустить на PC и консолях следующего поколения (никакого «пастгена»), но и ждать придётся относительно долго: раньше 2021 года ремейк точно не выйдет.