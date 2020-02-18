Сегодняшний переполненный рынок бюджетных игр практически не удивляет. Ежедневно выходящие безликие проекты быстро теряют внимание искушённых пользователей. Последних удивить становится всё сложнее. В таких ситуациях спасает крутая идея. Кажется, у градостроительного симулятора Hive Time она есть.

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Обновлённая версия проекта позволяет построить сложно устроенный пчелиный улей и заниматься его дальнейшим развитием. Авторы игры выпустили новый ролик, основное внимание в котором уделено процессу выживания колонии.

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Игроку нужно будет строить клетки-соты, следить за популяцией пчёл, развивать науку (представьте себе!) и не забывать про королеву. Разумеется, мешать развитию улья будут внешние угрозы — без них никак. Опробовать Hive Time можно совершенно бесплатно, для этого нужно перейти на сайт. Авторы, конечно, будут не против, если вы сделаете пожертвование, но никто не настаивает.