Hive Time — бесплатный градостроительный симулятор про пчёл и мёд
Сегодняшний переполненный рынок бюджетных игр практически не удивляет. Ежедневно выходящие безликие проекты быстро теряют внимание искушённых пользователей. Последних удивить становится всё сложнее. В таких ситуациях спасает крутая идея. Кажется, у градостроительного симулятора Hive Time она есть.
реклама
Обновлённая версия проекта позволяет построить сложно устроенный пчелиный улей и заниматься его дальнейшим развитием. Авторы игры выпустили новый ролик, основное внимание в котором уделено процессу выживания колонии.
реклама
Игроку нужно будет строить клетки-соты, следить за популяцией пчёл, развивать науку (представьте себе!) и не забывать про королеву. Разумеется, мешать развитию улья будут внешние угрозы — без них никак. Опробовать Hive Time можно совершенно бесплатно, для этого нужно перейти на сайт. Авторы, конечно, будут не против, если вы сделаете пожертвование, но никто не настаивает.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила