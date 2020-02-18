Полтора часа геймплея Bleeding Edge – сетевого экшена с уникальными героями
Журналисты профильного издания Gamespot заполучили в свои руки вполне себе играбельную версию сетевого экшена Bleeding Edge. Ту, что была выпущена в рамках закрытого бета-тестирования. По ходу ознакомления с игрой был записал полуторачасовой ролик, позволяющий оценить проект в динамике.
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Итак, каждый матч здесь представляет собой столкновение двух команд по четыре человека с каждой стороны. Игроку предлагается выбрать одного из 12 доступных персонажей, каждый из которых обладает не только уникальными способностями, но и запоминающимся внешним видом. Например, один герой здесь рассекает по карте на странном подобии трёхколесного велосипеда, другой индивид катается на скейтборде с воздушной подушкой.
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Игра выглядит ярко, пестрит красками, приятно удивляет динамикой. Нам показали геймплей сразу на нескольких картах, продемонстрировав способности разных персонажей. Демонстрация ультимативных способностей тоже была. В общем, стандартный набор для подобных проектов. Bleeding Edge будет запущена 24 марта нынешнего года на PC и Xbox One. Проект будет доступен в рамках подписки Xbox Game Pass.
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