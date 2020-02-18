Ремейк Final Fantasy VII займёт более 100 Гбайт дискового пространства
Информация о том, что ремейк Final Fantasy VII будет иметь, мягко говоря, повышенные требования к свободному пространству на накопителях игровых консолей, появлялась ещё в прошлом году, когда компания Square Enix заявила о распространении физических копий игры сразу на двух Blu-Ray-дисках. Сегодня эта информация получила подтверждение: в Сети появилась фотография обратной стороны обложки коробочки с ремейком Final Fantasy VII, на которой белым по синему в разделе HDD указано «100 GB».
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Чем вызван столь звериный аппетит игры к дисковому пространству, можно лишь догадываться: игроки считают, что это связано с полной перерисовкой игровых кат-сцен, а также с повышением качества текстур до приемлемого в 2020 году уровня.
рекламаВажно отметить, что ремейк Final Fantasy VII будет выпускаться эпизодами, поэтому пока не вполне ясно, являются ли вышеуказанные требования актуальными для первого эпизода или же для всей игры целиком.
рекламаКак бы то ни было, релиз ремейка запланирован на 10 апреля, тогда-то всё и прояснится.
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