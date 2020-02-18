Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ремейк Final Fantasy VII займёт более 100 Гбайт дискового пространства

4
RTX 2080 по цене 2070 Super - слив начался!
Знаменитая 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080 в продаже
Распродажа i9 9900K - кардинально дешевле чем везде

Информация о том, что ремейк Final Fantasy VII будет иметь, мягко говоря, повышенные требования к свободному пространству на накопителях игровых консолей, появлялась ещё в прошлом году, когда компания Square Enix заявила о распространении физических копий игры сразу на двух Blu-Ray-дисках. Сегодня эта информация получила подтверждение: в Сети появилась фотография обратной стороны обложки коробочки с ремейком Final Fantasy VII, на которой белым по синему в разделе HDD указано «100 GB».

реклама

Чем вызван столь звериный аппетит игры к дисковому пространству, можно лишь догадываться: игроки считают, что это связано с полной перерисовкой игровых кат-сцен, а также с повышением качества текстур до приемлемого в 2020 году уровня.

реклама

Важно отметить, что ремейк Final Fantasy VII будет выпускаться эпизодами, поэтому пока не вполне ясно, являются ли вышеуказанные требования актуальными для первого эпизода или же для всей игры целиком.

реклама

Как бы то ни было, релиз ремейка запланирован на 10 апреля, тогда-то всё и прояснится.

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ремейк Final Fantasy VII займёт более 100 Гбайт дискового пространства
4
Релиз стратегии Empire of Sin от Джона Ромеро перенесли на осень этого года
5
Авторы DOOM Eternal показали обширные возможности настройки игрового интерфейса
4
Симулятор бездорожья SnowRunner выйдет в конце апреля
6
До GOG добрались игры серии Dishonored и две современные части Wolfenstein
5
СМИ: режим королевской битвы в Call of Duty Modern Warfare появится в начале марта
5

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 29
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 60
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 169
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 48
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 25
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
16 февраля 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 главных правил по сборке ПК, или на чём никогда нельзя экономить
49
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
51
Обзор мощной акустической системы Tronsmart Element T6 Max
22
Ай, да апгрейд - меняем GTX 660 на GTX 1650 Super в системе на базе Intel Core i3-4160
36
Супермодули Памяти – конкурс оперативной красоты, Топ 20
51
Сравнительное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
14
В погоне за производительностью: процессоры. Немного ретро
Коронавирус против MWC 2020: последствия отмены выставки
+

Сейчас обсуждают

Zmax
17:29
в чем отличие от уже существующей технологии?? Звучало все красиво в презентации, а по факту используются в рекламных демороликах only/
Новая файловая система Google позволит запускать Android-игры до их полного скачивания
-=metallist=-
17:28
Это "пища" для размышлений.
Авторы Metro Exodus помогли фанату сделать девушке предложение
Zelot
17:26
реальная цена 5600 ХТ 300+ долларов. но сейчас тебе местные всё расскажут
Новая видеокарта GeForce RTX 2060 DUAL Mini за 299 долларов может снизить продажи видеокарт Radeon RX 5600 XT до минимума
Zmax
17:25
средняя ценовая это сколько?? 200-500? На бюджетном проце?
Появилась информация о будущем планшете Samsung средней ценовой категории
Алексей
17:22
когда уже весь мир пошлет нахер террористические штаты омериги?
Власти США хотят контролировать выпуск всех компонентов для Huawei на американском оборудовании
Акакий Жопиков
17:21
есть)
AMD пытается обновить рекорд Cinebench R20 при помощи Ryzen Threadripper 3990X
Акакий Жопиков
17:19
Очередное фиаско красного лагеря
Новая видеокарта GeForce RTX 2060 DUAL Mini за 299 долларов может снизить продажи видеокарт Radeon RX 5600 XT до минимума
Твоя мамка
17:19
Так да я и говорю, у меня также, дискорд, фотошоп, сони вегас копирует 24/8, Браузеры открыты вск абсолютно
Обновлённый AMD Ryzen 5 1600 AF не оставляет шансов Intel Core i3-9100F в бюджетном сегменте — тестирование Hardware Unboxed
Scorpion Scorpionoff
17:18
Купи Райзен Трипер и получи Cinebench в подарок
AMD пытается обновить рекорд Cinebench R20 при помощи Ryzen Threadripper 3990X
Shock Memes
17:17
Ну уже давно игры были по 100гб, ничего такого, тем более в фф куча видосов которые обычно больше всего занимают.
Ремейк Final Fantasy VII займёт более 100 Гбайт дискового пространства
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем