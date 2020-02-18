Релиз стратегии Empire of Sin от Джона Ромеро перенесли на осень этого года
Представленная летом прошлого года стратегия Empire of Sin от студии Romero Games должна была выйти уже этой весной, но сегодня разработчики сообщили о переносе релиза на осень. Причина стандартная — игре требуется больше производственного времени, а торопиться в таких делах противопоказано. Дальше последовало не такое уж странное, вспоминая сеттинг Empire of Sin, сравнение разработки видеоигр с процессом изготовления алкогольной продукции, дескать, и там, и там всё нужно делать тщательно и без спешки.
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Напомним, что события Empire of Sin разворачиваются в Чикаго двадцатых годов прошлого столетия — во времена сухого закона. Нам предстоит отыгрывать роль мафиози, которому необходимо не только удержать свою криминальную империю, но и максимально её расширить.
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