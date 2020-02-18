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Релиз стратегии Empire of Sin от Джона Ромеро перенесли на осень этого года

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Представленная летом прошлого года стратегия Empire of Sin от студии Romero Games должна была выйти уже этой весной, но сегодня разработчики сообщили о переносе релиза на осень. Причина стандартная — игре требуется больше производственного времени, а торопиться в таких делах противопоказано. Дальше последовало не такое уж странное, вспоминая сеттинг Empire of Sin, сравнение разработки видеоигр с процессом изготовления алкогольной продукции, дескать, и там, и там всё нужно делать тщательно и без спешки.

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Напомним, что события Empire of Sin разворачиваются в Чикаго двадцатых годов прошлого столетия — во времена сухого закона. Нам предстоит отыгрывать роль мафиози, которому необходимо не только удержать свою криминальную империю, но и максимально её расширить.

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paradox interactive romero games empire of sin
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Релиз стратегии Empire of Sin от Джона Ромеро перенесли на осень этого года
supreme-thx
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Lex001
15:46
Эмм.. Мафиози - негр?) В 20-х годах 20-го века?)))
Релиз стратегии Empire of Sin от Джона Ромеро перенесли на осень этого года
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