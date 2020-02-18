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Симулятор бездорожья SnowRunner выйдет в конце апреля

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Разработчики из студии Saber Interactive вместе с издательством Focus Home Interactive наконец-то огласили точную дату выхода своего нового «бездорожного» проекта SnowRunner. Отправиться на север и месить грязь со снегом и льдом можно будет уже 28 апреля на PC (Epic Games Store), где на игру при желании уже можно оформить предзаказ за 1 399 рублей за базовое издание. В тот же день игра должна выйти и на PlayStation 4 с Xbox One.

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В SnowRunner игроков ждут десятки сложных заданий, сорок видов уникальной техники, которую можно настраивать и улучшать по своему усмотрению, а также возможность играть в компании друзей — проект предполагает кооперативное прохождение для четырёх участников.

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