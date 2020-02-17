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Другое

Авторы Metro Exodus помогли фанату сделать девушке предложение

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Разработчики из студии 4A Games сегодня рассказали в своём Twitter трогательную историю со счастливым концом. Перед выходом дополнения «История Сэма» — как раз в преддверии Дня святого Валентина — к ним обратился фанат серии по имени Александр и попросил помочь ему сделать предложение любимой девушке.

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Авторы игры откликнулись на просьбу и добавили на крышу одной из построек, мимо которой игрок проходит по сюжету, надпись «Фанни, будь моей женой». Рискнём предположить, что так зовут (или никнейм) невесту Александра.

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Замысел Александра удался, поскольку в своём сообщении 4A Games упомянула, что Фанни сказала ему «Да». Небезосновательно чувствуя свою причастность к случившемуся, 4A Games пожелала паре всего самого наилучшего в их совместной жизни.

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4a games metro exodus
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Денис Синяков
21:40
в этом-то как раз у меня сомнений мало . Тут дело в другом , на зионах вроде нет ограниченного разгона +400 к частоте как у десктопных
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Fanger
21:39
Метро - антисоветчина. Фанни Каплан - стреляла в Ленина. Все сходится!
Авторы Metro Exodus помогли фанату сделать девушке предложение
daniel17
21:37
10-ядерный Intel Core i9-10900 на частоте 5 ГГц практически догнал AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark 11
hohmahohma
21:36
Сейчас тут самое время для коммента из серии "сегодня бесплатную игру заберёшь, а завтра и АМД купишь".
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Андрей Рой
21:36
Мы 3700-ые берём не для того, чтобы в 3дмарк играть))
10-ядерный Intel Core i9-10900 на частоте 5 ГГц практически догнал AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark 11
Денис Синяков
21:35
тут спорить глупо
NVIDIA Ampere действительно продемонстрирует большой отрыв от Turing
Vladislav Kuznetsov
21:35
На PS2 выходила Oni, и она была поинтереснее. То есть уровни и текстуры примерно такие же, но со спецэффектами там было гораздо лучше.
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Денис Синяков
21:35
тут вообще не в матери дело . Для нас , казуалов , конечно ни одна не даст столько
Core i5-2400 на частоте 4226 МГц стал рекордсменом без жидкого азота
Акакий Жопиков
21:34
В принципе так и есть, но амд всегда был горячее интела, особенно на боксовых жужалках.
10-ядерный Intel Core i9-10900 на частоте 5 ГГц практически догнал AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark 11
rebel-1
21:29
А этот фанат - фанат интела или АМД?
Авторы Metro Exodus помогли фанату сделать девушке предложение
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