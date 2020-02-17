Разработчики из студии 4A Games сегодня рассказали в своём Twitter трогательную историю со счастливым концом. Перед выходом дополнения «История Сэма» — как раз в преддверии Дня святого Валентина — к ним обратился фанат серии по имени Александр и попросил помочь ему сделать предложение любимой девушке.

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Авторы игры откликнулись на просьбу и добавили на крышу одной из построек, мимо которой игрок проходит по сюжету, надпись «Фанни, будь моей женой». Рискнём предположить, что так зовут (или никнейм) невесту Александра.

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Замысел Александра удался, поскольку в своём сообщении 4A Games упомянула, что Фанни сказала ему «Да». Небезосновательно чувствуя свою причастность к случившемуся, 4A Games пожелала паре всего самого наилучшего в их совместной жизни.