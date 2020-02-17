Epic Games решила, что один подарок в её магазине на этой неделе — это маловато и нужно добавить ещё один, и не простой, а блокбастер. В общем, в этот четверг, 20 февраля, в Epic Games Store можно будет забрать не только карточную стратегию Faeria, но и не нуждающуюся в представлениях Assassin’s Creed Syndicate.

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Напомним лишь, что действие Assassin’s Creed Syndicate разворачивается в Лондоне времён промышленной революции, а геймплейно перед нами фактически последний представитель классической Assassin’s Creed — до начала стремительного развития в серии ролевых элементов.

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До 20 февраля в Epic Games Store можно забрать Kingdom Come Deliverance и Aztez.