Резкий рост популярности «диаблоида» Wolcen Lords of Mayhem застал разработчиков врасплох
Разработчики Wolcen Lords of Mayhem настолько привыкли к вялотекущему развитию своего проекта, что резкий приток «онлайна» в день релиза, состоявшегося пару дней назад, стал для них обстоятельством, к которому они даже не думали готовиться. Так, поток желающих опробовать Wolcen оказался столь велик, что игровые серверы не выдержали нагрузки и очень долгое время не позволяли войти в игру.
реклама
По состоянию на момент написания данной заметки «онлайн» Wolcen Lords of Mayhem составлял без малого 52 тысячи игроков, а пиковый показатель — 95 915 игроков. Неудивительно, что серверы «попадали», ведь до полноценного релиза — в раннем доступе — в Wolcen в среднем играли по 2—3 тысячи игроков одновременно. Разработчики делают всё возможное, чтобы решить образовавшиеся проблемы.
рекламаНапомним, что Wolcen Lords of Mayhem представляет собой ролевой экшен, но с изменённой системой прокачки и отказом от определяющих стиль игры классов персонажа. При желании ничто не мешает вам быть брутальным воином, не гнушающимся время от времени поджаривать врагов «файерболлами». В общем,
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила