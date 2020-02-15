Разработчики Wolcen Lords of Mayhem настолько привыкли к вялотекущему развитию своего проекта, что резкий приток «онлайна» в день релиза, состоявшегося пару дней назад, стал для них обстоятельством, к которому они даже не думали готовиться. Так, поток желающих опробовать Wolcen оказался столь велик, что игровые серверы не выдержали нагрузки и очень долгое время не позволяли войти в игру.

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По состоянию на момент написания данной заметки «онлайн» Wolcen Lords of Mayhem составлял без малого 52 тысячи игроков, а пиковый показатель — 95 915 игроков. Неудивительно, что серверы «попадали», ведь до полноценного релиза — в раннем доступе — в Wolcen в среднем играли по 2—3 тысячи игроков одновременно. Разработчики делают всё возможное, чтобы решить образовавшиеся проблемы.

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дьявол

Diablo

Напомним, что Wolcen Lords of Mayhem представляет собой ролевой экшен, но с изменённой системой прокачки и отказом от определяющих стиль игры классов персонажа. При желании ничто не мешает вам быть брутальным воином, не гнушающимся время от времени поджаривать врагов «файерболлами». В общем,Wolcen кроется в деталях.