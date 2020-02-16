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Официально: Metro Exodus выйдет на Linux

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У нас хорошая новость для всех обладателей персональных компьютеров под управлением операционных систем на ядре Linux: вышедший вчера в Steam экшен Metro Exodus готовится к появлению на данных ОС.

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Официальное подтверждение этому появилось на странице с обсуждением игры в Steam. Представитель издателя Deep Silver подтвердил факт разработки Metro Exodus для Linux и пообещал опубликовать первые сведения об этом в самом ближайшем времени. Здесь стоит напомнить, что Redux-версии Metro 2033 и Metro: Last Light в своё время уже получили свои порты для Linux, так что реальный опыт переноса игр на другие ОС у разработчиков из 4A Games имеется.

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Кстати, играющих на Linux счастливчиков, если верить статистике Steam, чуть меньше одного процента от всей пользовательской базы сервиса.

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deep silver 4a games metro exodus
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korn87
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