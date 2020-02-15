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Стартовало тестирование Halo: Combat Evolved из сборника The Master Chief Collection для PC

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343 Industries обратилась к инсайдерам в рамках программы Halo Insider, пригласив их на первое тестирование шутера Halo: Combat Evolved на PC. Новая версия The Master Chief Collection также включает в себя обновлённую бета-версию Halo: Reach. Тестирование продлится до 23 февраля.

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Версия Halo: Combat Evolved, предоставленная для тестирования, включает в себя сетевой ранговый режим формата «2 на 2», обычный мультиплеер в исполнении «4 на 4» и 8 на 8». Одиночная часть представлена четырьмя сюжетными миссиями с поддержкой кооператива. Оценить внешнее состояние проекта можно по выпущенным видео от участников мероприятия. Если честно, выглядит всё хорошо. Вы же помните, как выглядел оригинал на PC?

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Обновлённая версия Halo: Reach снабжена системой голосового чата по нажатию кнопки — это ключевое нововведение, да. Напомним, эта часть уже доступна на PC, остальные же должны появиться уже в этом году. Если не случится новых переносов.

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343 industries halo combat evolved
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