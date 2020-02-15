Microsoft и Undead Labs решили выпустить новое издание популярного зомби-боевика State of Decay 2. В общем, State of Decay 2: Juggernaut Edition — это улучшенная версия оригинальной игру, в которую впихнули все вышедшие ранее крупные DLC. Под ними мы подразумеваем Heartland, Daybreak Pack и Independence Pack. Более того, обновлённая версия проекта будет содержать в себе новую карту.

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Карта открытого мира посвящена городу Провиденс-Ридж. Ранее это место было известно своими работами по лесозаготовке. Своим видом она чем-то напоминает о лучших деньках, проведённых в Left 4 Dead 2.

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В техническом плане Juggernaut Edition тоже есть что предложить. То есть, графика в игре хоть ненамного, но улучшится. Так, авторы улучшили освещение и переработали систему отображения листвы — всё стало краше, производительность увеличилась. Управление тоже не было забыто — его сделали в некоторых моментах более продуманным. Например, скрытность и уклонение разнесли на разные команды.

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Специально для тех, кто только открывает для себя State of Decay 2, разработчики добавили обучающие уровни. А тем, кто ищет новые возможности, дадут опробовать тяжёлое оружие ближнего боя.

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State of Decay 2: Juggernaut Edition смогут бесплатно загрузить все нынешние владельцы игры, включая подписчиков Xbox Game Pass. Те же пользователи, которые не побоялись совершить игровые наборы или дополнения, получат особые подарки — за преданность. Разумеется, внутриигровые подарки. Обновлённая версия зомби-боевика выходит уже 13 марта на PC (Steam) и Xbox One.