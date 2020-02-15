Разработчики из YS Net совместно с издательством Deep Silver собираются выпустить новое дополнение для печальной известной Shenmue III уже 18 февраля. Не сильно увесистый кусочек контента получил название Story Quest Pack. Важно сразу отметить, что DLC будет бесплатным для всех тех щедрых фанатов Shenmue, кто не поленился оформить себе покупку Complete DLC Collection.

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Главный идеолог Shenmue III, господин Ю Судзуки, настроен довольно решительно по отношению к будущему всей серии. Если верить японскому геймдизайнеру, у него в заготовках числится одиннадцать сюжетных глав, для полного моделирования которых придётся создать аж 5 новых игр. Пожелаем Судзуки удачи, терпения и лояльного отношения от игроков, но пока вернёмся к Story Quest Pack.

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После установки данного DLC откроется дополнительная сюжетная ветка для героя Ре Хадзуки. Он должен будет встретиться со своим старым знакомым из прошлого. За встречей последует много чего интересного — ну, вы понимаете.