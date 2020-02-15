Компания 11 bit Studios опубликовала доклад, из которого следует, что ей удалось подписать соглашение с одной из ведущих компаний в области мобильной игровой индустрии о производстве для мобильных устройств под управлением iOS и Android игры, основанной на франшизе Frostpunk.

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По словам представителей компании, данное соглашение — ещё один шаг к расширению присутствия Frostpunk на различных игровых платформах. Дополнительная информация, включая название компании-партнёра и сроки релиза, будет объявлена позднее.

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Хотя 11 bit Studios использует очень размытую формулировку «игра на базе франшизы Frostpunk», рискнём предположить, что речь идёт об адаптированной под реалии мобильных устройств версии оригинальной Frostpunk.

Напомним, что Frostpunk — это градостроительный «выживач», в котором игроку необходимо сохранить своё маленькое поселение и, пользуясь всеми вверенными ему полномочиями, пережить страшнейший удар мороза во время нового ледникового периода. После релиза в игру был добавлен бесконечный режим специально для любителей размеренных посиделок.