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В Epic Games Store началась распродажа с большими скидками

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Как известно, сегодня один из тех дней, когда хочется-не хочется, но приходится раскошеливаться на цветы. Заядлым геймерам это почти не грозит, поэтому Epic Games решила устроить в своём магазине распродажу под говорящим названием «Во имя любви к играм» со скидками до -75 % (а в отдельных случаях и вовсе до -95 %, но об этом ниже).

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Не переживайте: распродажа не тематическая, поэтому в ней участвуют игры самых разных жанров и классов. Всего более 150 предложений, мы же в рамках данного материала перечислим несколько наиболее (естественно, субъективно) интересных из них.

  • Subnautica со скидкой в -30 % — за 325,50 рублей вместо номинальных 465 рублей;
  • Sherlock Holmes The Devil’s Daughter со скидкой в -80 % — за 219,80 рублей вместо номинальных 1 099 рублей;
  • This War of Mine со скидкой в -75 % — за 104,75 рублей вместо номинальных 419 рублей;
  • The Escapists со скидкой в -60 % — за 179,60 рублей вместо номинальных 449 рублей.

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Дальше следует часть, не относящаяся непосредственно к распродаже «Во имя любви к играм». Итак, если проследовать на страничку The Division 2 в Epic Games Store, то можно обнаружить, что игра там предлагается с 95-процентной скидкой (или за 99,95 рублей вместо стандартных 1 999 рублей). Мы сначала решили, что данное предложение — ошибка со стороны EGS, но в Ubisoft Store ценник на The Division 2 по акции практически совпадает с вышеуказанным и составляет 149 рублей.

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Shock Memes
19:25
Как это не увидим? Во время первого ласт оф ас, какая игра показывала лучшую проработку лиц, анимаций, проработки деталей и дизайна мира? Сейчас тот же год оф вар просто шикарную картинку выдаёт.
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Shock Memes
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in_cognito
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В Epic Games Store началась распродажа с большими скидками
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