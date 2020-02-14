Как известно, сегодня один из тех дней, когда хочется-не хочется, но приходится раскошеливаться на цветы. Заядлым геймерам это почти не грозит, поэтому Epic Games решила устроить в своём магазине распродажу под говорящим названием «Во имя любви к играм» со скидками до -75 % (а в отдельных случаях и вовсе до -95 %, но об этом ниже).

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Не переживайте: распродажа не тематическая, поэтому в ней участвуют игры самых разных жанров и классов. Всего более 150 предложений, мы же в рамках данного материала перечислим несколько наиболее (естественно, субъективно) интересных из них.

Subnautica со скидкой в -30 % — за 325,50 рублей вместо номинальных 465 рублей;

Sherlock Holmes The Devil’s Daughter со скидкой в -80 % — за 219,80 рублей вместо номинальных 1 099 рублей;

This War of Mine со скидкой в -75 % — за 104,75 рублей вместо номинальных 419 рублей;

The Escapists со скидкой в -60 % — за 179,60 рублей вместо номинальных 449 рублей.

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