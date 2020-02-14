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Remedy работает над двумя новыми играми

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Студия Remedy опубликовала квартальный финансовый отчёт, из которого можно выудить несколько полезных подробностей. Но для начала немного скучной статистики: по итогам прошлого года выручка Remedy увеличилась на 57 % по сравнению с концом 2018 года и составила 31,6 млн евро. Во многом этому поспособствовал пусть и не мгновенный, но всё же успех Control.

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Сейчас студия работает сразу над несколькими проектами, в числе которых сюжетные дополнения к Control и Crossfire, а также два новых проекта: один носит рабочее название Vanguard и представляет собой сетевую игру с сервисной моделью, о втором же нет никаких подробностей.

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Известно лишь, что и Vanguard, и секретный проект находятся на о-о-очень ранней стадии разработки и только готовятся перейти к начальной стадии препроизводства. Хотелось бы верить, что секретным проектом станет новая Alan Wake: видные лица Remedy неоднократно отмечали, что не против осуществить эту мечту игрового сообщества.

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Kamal Gadzhiakaev
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Zystax
14:46
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Вы купили SSD большого объема. Что делать дальше
Незваный Гость
14:45
кому бидай за 5000 в лс свою отдаю Kingston Predator DDR4 DIMM 16GB (2х8GB) 3333МГц (HX433C16PB3K2/16) https://www.ozon.ru/context/detail/id/141075605/ Гарантия 10 лет, чек и т.д. брал год назад ...
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Aktay
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Незваный Гость
14:43
ну хз https://www.ozon.ru/context/detail/id/159676842/
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14:42
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