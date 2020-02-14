Remedy работает над двумя новыми играми
Студия Remedy опубликовала квартальный финансовый отчёт, из которого можно выудить несколько полезных подробностей. Но для начала немного скучной статистики: по итогам прошлого года выручка Remedy увеличилась на 57 % по сравнению с концом 2018 года и составила 31,6 млн евро. Во многом этому поспособствовал пусть и не мгновенный, но всё же успех Control.
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Сейчас студия работает сразу над несколькими проектами, в числе которых сюжетные дополнения к Control и Crossfire, а также два новых проекта: один носит рабочее название Vanguard и представляет собой сетевую игру с сервисной моделью, о втором же нет никаких подробностей.
рекламаИзвестно лишь, что и Vanguard, и секретный проект находятся на о-о-очень ранней стадии разработки и только готовятся перейти к начальной стадии препроизводства. Хотелось бы верить, что секретным проектом станет новая Alan Wake: видные лица Remedy неоднократно отмечали, что не против осуществить эту мечту игрового сообщества.
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