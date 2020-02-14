Все мы прекрасно знаем, что такое DOOM Eternal. Как минимум, нас ждёт «мясной» и очень динамичный шутер, позволяющий истреблять монстров под забойный саундтрек. В общем, настоящая классика жанра, которую уже сейчас фанаты серии готовы ценить и уважать заочно. Но сама Bethesda посчитала нужным вкратце напомнить, чего же стоит ждать от игры. Если коротко, то обширной сюжетной кампании и асимметричного сетевого режима.

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Начнём с последнего. Асимметричный режим получил название BATTLEMODE. Он сталкивает на одной арене трёх игроков. Двое из них управляют демонами, а вот третьему предстоит дать им отпор будучи Палачом Рока. Этот самый истребитель монстров в начале схватки имеет у себя на вооружении полный арсенал оружия. А вот монстры могут только менять свои обличия со способностями.

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В сюжетном плане DOOM Eternal будет интриговать нас давно проверенными приёмами. Игрок должен будет одолеть всех монстров, спасти человечество (про это, кстати, упомянули и в ролике) и не забыть при этом изучить вдоль (можно и поперёк) разные измерения. Разработчики пообещали, что нас ждёт полноценная по своей сути сюжетная кампания. По продолжительности она даже превосходит ту, что была в DOOM образца 2016 года. Причём, в два раза. На прохождение новой игры придётся потратить не менее 20 часов.

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Релиз DOOM Eternal должен случиться точно в срок, 20 марта нынешнего года. Проект заявится на PC, Xbox One и PlayStation 4. А, ещё будет версия для Google Stadia и даже особый порт на Nintendo Switch, только он случится позже.