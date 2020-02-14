Авторы DOOM Eternal напомнили, что в игре будет крутая кампания и асимметричный мультиплеер
Все мы прекрасно знаем, что такое DOOM Eternal. Как минимум, нас ждёт «мясной» и очень динамичный шутер, позволяющий истреблять монстров под забойный саундтрек. В общем, настоящая классика жанра, которую уже сейчас фанаты серии готовы ценить и уважать заочно. Но сама Bethesda посчитала нужным вкратце напомнить, чего же стоит ждать от игры. Если коротко, то обширной сюжетной кампании и асимметричного сетевого режима.
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Начнём с последнего. Асимметричный режим получил название BATTLEMODE. Он сталкивает на одной арене трёх игроков. Двое из них управляют демонами, а вот третьему предстоит дать им отпор будучи Палачом Рока. Этот самый истребитель монстров в начале схватки имеет у себя на вооружении полный арсенал оружия. А вот монстры могут только менять свои обличия со способностями.
рекламаВ сюжетном плане DOOM Eternal будет интриговать нас давно проверенными приёмами. Игрок должен будет одолеть всех монстров, спасти человечество (про это, кстати, упомянули и в ролике) и не забыть при этом изучить вдоль (можно и поперёк) разные измерения. Разработчики пообещали, что нас ждёт полноценная по своей сути сюжетная кампания. По продолжительности она даже превосходит ту, что была в DOOM образца 2016 года. Причём, в два раза. На прохождение новой игры придётся потратить не менее 20 часов.
рекламаРелиз DOOM Eternal должен случиться точно в срок, 20 марта нынешнего года. Проект заявится на PC, Xbox One и PlayStation 4. А, ещё будет версия для Google Stadia и даже особый порт на Nintendo Switch, только он случится позже.
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