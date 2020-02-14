Действительно качественный нуар-детектив Backbone нашёл издателя, но релиза ждать ещё долго
Смелое издательство Raw Fury собирается обеспечить бесперебойную дистрибуцию бюджетного, но достаточно стильного проекта Backbone. Это пиксельный (не надо сейчас нос воротить) нуар-детектив, действие которого происходит в скрытом за неоном и дождём Ванкувере.
реклама
За разработку игры отвечает студия EggNut. Изначально Backbone должна была выйти на PC, но теперь — раз уж появился издатель — в качестве целевых платформ добавятся PlayStation 4 и Xbox One. А, ещё будет Nintendo Switch, но это вещь для особых ценителей. Релиз проекта намечен аж на 2021 год.
реклама
Итак, главный герой Backbone — Говард Лотор. Это антропоморфный енот в бежевом пальто. Он детектив, которому придётся заниматься интересными расследованиями, попутно допрашивая свидетелей и собирая улики. В общем, заниматься стандартными для этой профессии вещами. У нас тут есть трейлер Backbone, и его необходимо посмотреть. Да, это пиксельное инди, но спешить с выводами не стоит.
реклама
После просмотра ролика становится понятно, что разработчики очень много сил вкладывают в свой проект. Это чувствуется во всём. Локации здесь очень разнообразные, всё нарисовано вручную. Если верить представителям EggNut, то окружение в некоторых моментах повторяет реальные улицы и переулки Ванкувера.
реклама
Авторы умудрились сделать нарочито пиксельную картинку стильной. Всё это работает благодаря правильно подобранной палитре красок, трёхмерным спецэффектам и проработанной системе освещения. Город выглядит живым, это чувствуется.
реклама
Ещё одна приятная неожиданность — геймплей Backbone. Разнообразия хватает. Будет и опрос свидетелей с вариантами выбора реплик, и элементы стелса. Нашему еноту придётся возиться с уликами, сопоставлять данные, заниматься подбором кодов для дверей, перебирать многочисленные предметы в инвентаре, а также решать другие головоломки.
Все желающие могут оценить старания сотрудников EggNut, скачав бесплатную демоверсию. Она называется Backbone: Prologue. Если что, рейтинг в Steam у неё крайне положительный — 98% на основании более 2 100 обзоров. Поддержка русского языка для полной версии Backbone имеется в планах у её авторов, что тоже не может не радовать.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила