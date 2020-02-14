Смелое издательство Raw Fury собирается обеспечить бесперебойную дистрибуцию бюджетного, но достаточно стильного проекта Backbone. Это пиксельный (не надо сейчас нос воротить) нуар-детектив, действие которого происходит в скрытом за неоном и дождём Ванкувере.

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За разработку игры отвечает студия EggNut. Изначально Backbone должна была выйти на PC, но теперь — раз уж появился издатель — в качестве целевых платформ добавятся PlayStation 4 и Xbox One. А, ещё будет Nintendo Switch, но это вещь для особых ценителей. Релиз проекта намечен аж на 2021 год.

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Итак, главный герой Backbone — Говард Лотор. Это антропоморфный енот в бежевом пальто. Он детектив, которому придётся заниматься интересными расследованиями, попутно допрашивая свидетелей и собирая улики. В общем, заниматься стандартными для этой профессии вещами. У нас тут есть трейлер Backbone, и его необходимо посмотреть. Да, это пиксельное инди, но спешить с выводами не стоит.

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После просмотра ролика становится понятно, что разработчики очень много сил вкладывают в свой проект. Это чувствуется во всём. Локации здесь очень разнообразные, всё нарисовано вручную. Если верить представителям EggNut, то окружение в некоторых моментах повторяет реальные улицы и переулки Ванкувера.

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Авторы умудрились сделать нарочито пиксельную картинку стильной. Всё это работает благодаря правильно подобранной палитре красок, трёхмерным спецэффектам и проработанной системе освещения. Город выглядит живым, это чувствуется.

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Ещё одна приятная неожиданность — геймплей Backbone. Разнообразия хватает. Будет и опрос свидетелей с вариантами выбора реплик, и элементы стелса. Нашему еноту придётся возиться с уликами, сопоставлять данные, заниматься подбором кодов для дверей, перебирать многочисленные предметы в инвентаре, а также решать другие головоломки.

Все желающие могут оценить старания сотрудников EggNut, скачав бесплатную демоверсию. Она называется Backbone: Prologue. Если что, рейтинг в Steam у неё крайне положительный — 98% на основании более 2 100 обзоров. Поддержка русского языка для полной версии Backbone имеется в планах у её авторов, что тоже не может не радовать.