DayZ принадлежит к тому классу игр, которым удалось худо-бедно, но восстановить репутацию после, казалось, бесконечного пребывания в раннем доступе. Финальная версия DayZ вышла в конце 2018 года и с тех пор получила немало обновлений и дополнений. И вот, настала пора привлечь новых игроков: до утра 17 февраля в базовую версию DayZ можно будет поиграть бесплатно.

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Вместе с тем на DayZ распространяется и вторая часть акции — 40-процентная скидка на основную игру, а также на комплект с DLC «Ливония». Данное дополнение, напомним, добавило в DayZ новую карту площадью 163 квадратных километров с явными восточноевропейскими пейзажами: густыми лесами, смертельно опасными болотами, реками и полями. В лесах полно медведей, так что нужно быть аккуратными.

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Напомним, что DayZ — это зомби-выживач, действия которого разворачиваются в охваченной зомби-вирусом вымышленной постсоветской стране Чернаруси. Помимо вас на карте находятся ещё 59 игроков, и все вы преследуете одну цель — продержаться как можно дольше. Какими способами — уже другой вопрос.