Конкуренция ниже: авторы The Cycle объяснили, почему перевезли свою игру из Steam в Epic Games Store
Внезапные переезды игр из Steam в Epic Games Store вызывают гнев пользователей в сторону разработчиков и Epic Games Store и в то же время выставляют Steam мучеником, повышая тем самым уровень симпатии к последнему. Многие «перебежчики» уже объясняли причины содеянного, и повторить их решили разработчики из студии Yager, известной по Spec Ops The Line и The Cycle.
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Изначально ранняя версия The Cycle распространялась через Steam, но затем разработчики решили перевезти проект в Epic Games Store, вызвав тем самым закономерную реакцию игрового сообщества.
рекламаНо данное решение было оправдано: как в беседе с журналистами издания PCGamesN объяснил исполнительный продюсер The Cycle Джонатан Линдси, Yager вот уже почти пятнадцать лет сотрудничает с Epic Games и является одной из первых студий, применяющих в своих проектах движок Unreal Engine. Поэтому переезд в Epic Games Store был вполне логичным шагом, тем более что в Steam значительно выше конкуренция, и их игра там могла попросту затеряться.
По словам Линдси, разработчики не ожидали столь негативной реакции сообщества, но вполне её понимают: мало кому нравится иметь на своих компьютерах вагон и маленькую тележку различных «лончеров».
рекламаСейчас The Cycle продолжает пребывать в раннем доступе, а выбраться из него должна этим летом.
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