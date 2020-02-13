Epic Games решила показать, что время от времени раздаёт в своём магазине и весьма дорогие подарки. Недавно в EGS раздали Farming Simulator 19, как теперь очередь дошла до ролевой игры Kingdom Come Deliverance от студии Warhorse. Наш раздел тщательно освещал данную игру, поэтому материалов, в том числе и полезных, по ней накопилось приличное количество.

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Вместе с Kingdom Come Deliverance в раздаче принимает участие проект Aztez, представляющий собой гибрид пошаговой стратегии и beat ‘em up в сеттинге ацтекской империи.

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Акция продлится вплоть до следующего четверга 20 февраля, 19:00 по московскому времени.