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Авторы Black Mesa приглашают всех желающих принять участие в тестировании финальной версии игры

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Долгострой Black Mesa, представляющий собой фанатский ремейк первой Half-Life, уже в самом ближайшем будущем наконец-то выберется из раннего доступа Steam. По крайней мере, такой вывод можно сделать по разосланному разработчиками всем желающим приглашению поучаствовать в бета-тестировании финальной (1.0) версии проекта.

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Разработчикам необходимо подключить к тестированию как можно больше людей, чтобы проверить финальную версию Black Mesa на наличие серьёзных ошибок, которые можно исправить до непосредственно релиза. Внутреннее тестирование показало, что игра стабильна, но перестраховаться, проверив более широкий перечень конфигураций компьютеров, никогда не помешает.

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Стоит напомнить, что в релизной версии игры будет представлен полностью переработанный ИИ бойцов специального подразделения HECU, переделаны некоторые локации и кое-где улучшено графическое исполнение. Релиз версии 1.0 — это важнейший, но не последний этап разработки Black Mesa. В обозримой перспективе разработчики выпустят огромное обновление 1.5, которое затронет столь большое количество игровых элементов, что его впору называть обновлением-«ремастером».

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