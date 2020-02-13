На охоту: официально анонсирован Hunting Simulator 2
Разработчики из студии Neopica решили устроить небольшой сюрприз и без предупреждения анонсировали Hunter Simulator 2 — спустя менее чем два года после релиза первой части. Сопутствующий видеоролик и первые подробности прилагаются.
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По словам авторов игры, в Hunting Simulator 2 виртуальные охотники будут исследовать более крупные и разнообразные окружения, которыми приятно полюбоваться благодаря переработанной игровой графике.
рекламаВ новинке появится новый элемент игрового процесса — верный пёс-помощник, чьи способности в зависимости от породы будут очень важны для успешного завершения охотничьего дня. В Hunting Simulator 2 будет представлено 33 вида животных, причём каждый вид обладает улучшенным искусственным интеллектом, воспроизводящим уникальное и правдоподобное поведение каждого из них.
рекламаРелиз состоится этим летом на PC (Steam), PlayStation 4 и Xbox One. Чуть позже игра заглянет и на Nintendo Switch.
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