Valve решила в очередной раз напомнить всем завсегдатаям DOTA 2, что наказание за неправомерные действия в игре неминуемо. Например, сейчас на странице проекта в Twitter появилось сообщение о бане более 40 тысяч игровых аккаунтов в DOTA 2 за махинации с матчмейкингом.

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Разработчики не стали вдаваться в подробности того, что именно стало причиной блокировок. Нам остаётся только выдвигать предположения. Возможно, Valve не понравилось, что некоторые новички в DOTA 2 передают свои аккаунты опытным игрокам для прокачки. Или, быть может, отдельные личности намеренно «сливали» свой рейтинг, чтобы система подбора матчей выдвигала им в оппоненты менее опытных противников. Valve также сообщила, что бороться со «смурфами» (то есть, аккаунтами новичков, которыми управляют опытные игроки) станет проще. Всё благодаря новой системе выявления подобного рода нарушителей.

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Истинные причины банов пока не названы. Остаётся также надеяться, что Valve не переусердствовала в определении суровости наказания.