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Другое

Трейлер к выходу «диаблоида» Wolcen Lords of Mayhem из раннего доступа

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У ролевого экшена Wolcen Lords of Mayhem трудная судьба, но несмотря на все невзгоды и продолжительное пребывание в раннем доступе разработчики всё же довели проект до финальной версии, релиз которой состоится уже завтра, 13 февраля. По такому поводу авторы даже опубликовали специальный сопутствующий видеоролик.

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Важно отметить, что релиз версии 1.0 в данном случае это не просто какая-то формальность: патч добавит в Wolcen Lords of Mayhem облагороженный интерфейс, лучше соответствующий этапу развития игры, добавит новые окружения в случайные подземелья, новые алтари и второстепенные зоны. Не забыли и об общем улучшении внешнего вида игры и её оптимизации.

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Развитие персонажа в релизной версии можно будет довести до девяностого уровня, также появится возможность выбора героя женского пола.

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Стоит напомнить, что в отличие от типичных представителей жанра, в Wolcen Lords of Mayhem отсутствуют задаваемые игровыми классами ограничения: при желании наш герой вполне способен и мечом оппонента разрубить, и поджарить останки потоками огня одновременно.

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Алексей Новиков
20:19
>Ни в одной цивилизованной стране такого бреда нет Либо толсто троллишь, либо ты отбитый даун
ФСБ потребовало от крупных сайтов России отдать ключи шифрования – иначе блокировка по сценарию Telegram
Freeman00
20:17
А завтра они захотят иметь доступ к твоему кошельку и твоей жене, НА УРОВНЕ АДМИНИСТРАТОРА, нужно же проверить у твоей жены все каналы, а вдруг этими каналами пользуются террористы.
ФСБ потребовало от крупных сайтов России отдать ключи шифрования – иначе блокировка по сценарию Telegram
Твоя мамка
20:16
Ахах) нене это двойные стандарты амдбоев как им удобно так переворачивать и будут
8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
Inqizitor
20:15
Ну да, идут лесом эти граждане явно. Пусть блокируют, впн есть. Вован сотоварищи потеряли совсем берега, фактически, если действительно какой-либо ресурс сливает данные - то он идет в блеклист у польз...
ФСБ потребовало от крупных сайтов России отдать ключи шифрования – иначе блокировка по сценарию Telegram
Мим0кр0к0дил
20:14
И среди них один ты, весь в белом и пушистом, верхом на гиперпне, рзмахивая пивасиком.
8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
Твоя мамка
20:13
А что с 12?
8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
Naggash
20:11
Да, при этом после релиза цена вырастит на 50%. По этому если брать, то лучше сейчас.
Трейлер к выходу «диаблоида» Wolcen Lords of Mayhem из раннего доступа
Сильвестр с талоном
20:10
Согласен
8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
Твоя мамка
20:09
Хорошая шутка)
8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
Твоя мамка
20:09
Амд и близко так нк сможет, 3600 это вообще мусорка
8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
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