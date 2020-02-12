У ролевого экшена Wolcen Lords of Mayhem трудная судьба, но несмотря на все невзгоды и продолжительное пребывание в раннем доступе разработчики всё же довели проект до финальной версии, релиз которой состоится уже завтра, 13 февраля. По такому поводу авторы даже опубликовали специальный сопутствующий видеоролик.

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Важно отметить, что релиз версии 1.0 в данном случае это не просто какая-то формальность: патч добавит в Wolcen Lords of Mayhem облагороженный интерфейс, лучше соответствующий этапу развития игры, добавит новые окружения в случайные подземелья, новые алтари и второстепенные зоны. Не забыли и об общем улучшении внешнего вида игры и её оптимизации.

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Развитие персонажа в релизной версии можно будет довести до девяностого уровня, также появится возможность выбора героя женского пола.

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Стоит напомнить, что в отличие от типичных представителей жанра, в Wolcen Lords of Mayhem отсутствуют задаваемые игровыми классами ограничения: при желании наш герой вполне способен и мечом оппонента разрубить, и поджарить останки потоками огня одновременно.