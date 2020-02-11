Трейлер к выходу дополнения «История Сэма» для Metro Exodus
Второе и последнее дополнение для Metro Exodus — «История Сэма» — уже доступно для прохождения на консолях, а на PC заглянет в самое ближайшее время. По такому поводу разработчики опубликовали сопутствующий видеоролик, в котором главный герой аддона — американец Сэм — рассказывает нам о своей мечте и о том, как будет добиваться её реализации.
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Напоминаем, что в свежем аддоне нам предстоит помочь американцу Сэму вернуться на родину, а само действие игры развернётся в полуразрушенном Владивостоке. В отличие от предыдущего дополнения — «Два полковника» — «История Сэма» порадует более «песочным» геймплеем.
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Также важно напомнить, что эксклюзивность PC-версии Metro Exodus для Epic Games Store заканчивается утром этой субботы — 15 февраля. Приверженцы Steam наконец-то дождались.
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