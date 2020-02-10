id Software будет активно поддерживать DOOM Eternal после релиза
Несмотря на то, что DOOM (2016) обрела популярность и продолжает быть любимой многими любителями «классических» шутеров, с точки зрения пострелизной поддержки игра огорчила своих поклонников. К счастью, id Software усвоила урок из этой ошибки и не допустит её повторения в DOOM Eternal.
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Беседуя с журналистами Official Xbox Magazine, исполнительный продюсер игры Марти Страттон заявил, что DOOM Eternal будет поддерживаться гораздо активнее, чем предшественница. Так, у игры будут аддоны-расширения, различные еженедельные и ежемесячные испытания, новые карты, демоны и многое другое.
рекламаСтоит отметить, что сама по себе DOOM Eternal примерно вдвое превосходит DOOM (2016): её полное прохождение займёт примерно два десятка часов. Впрочем, в зависимости от стиля конкретного игрока данные показатели могут сильно отличаться. Релиз DOOM Eternal запланирован на 20 марта.
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