Стало известно, чем порадует игроков второй сезон Call of Duty Modern Warfare
Хотя второй сезон поддержки Call of Duty Modern Warfare стартует в игре завтра, благодаря утечке информации мы можем ознакомиться с его основным содержимым уже сейчас. Недавний слух о том, что в игре в качестве оперативника появится Гоуст, подтвердилась.
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Вместе с появлением Гоуста в игре обновится и основной «пул» карт: в него ворвутся обновлённая версия Rust, а также Atlas Superstore. Компактный режим «Огневой контакт» пополнится картой Bazaar, а масштабный режим «Наземная война» — картой Zhokov Boneyard.
рекламаТакже игроков ждут новые виды оружия, десятки и десятки новых наград боевого пропуска и прочая мелочёвка и косметика. Скорее всего, официально данная информация вместе с сопутствующим видеороликом подтвердятся уже сегодня вечером, после чего мы обновим данную заметку.
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