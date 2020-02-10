Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тираж Nioh перевалил за три миллиона копий

+
Большое подорожание 2070 - цена Super выросла
2080 по старым низким ценам - не жди подорожания
2070 Super только начали дорожать, есть смысл взять
Крутейшая Zotac AMP! 2080 замегадешево

Разработчики самурайского боевика Nioh из студии Team Ninja недавно отметили третью годовщину со дня выхода (на PlayStation 4) игры и поделились важной статистикой. По состоянию на день рождения Nioh её общий тираж преодолел порог в три миллиона копий. И хотя результат сложно назвать впечатляющим на фоне многомиллионных продаж современных AAA-игр, для своей ниши он более чем достойный.

реклама

Пользуясь случаем, стоит напомнить, что уже через месяц — 13 марта — в продажу поступит Nioh 2. Новинка продолжит и разовьёт идеи своей предшественницы, а её полное прохождение займёт порядка пятидесяти пяти часов.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

team ninja nioh nioh 2
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Тираж Nioh перевалил за три миллиона копий
+
THQ Nordic открыла новую студию, которая будет работать над шутером с элементами выживания
2
Фанат значительно улучшил качество кинематографических роликов Warcraft III Reforged
4
Одновременный «онлайн» в Steam преодолел отметку в 19 млн пользователей
10
Разработка Pathfinder Wrath of the Righteous успешно профинансирована на Kickstarter
+
Counter-Strike Global Offensive установила абсолютный рекорд «онлайна»
15

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 30
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 139
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 24
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 24
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
4 февраля 2020 61

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
24
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
26
Раскрываем потанцевал 3.0. Тестирование GTX 1070Ti и Vega 56
73
Собираем мощнейший игровой ПК на Core i7-9700 и GeForce RTX 2070 Super за 117880 рублей
35
ТОП 7 лучших и полезных находок от Xiaomi, которые нам удалось найти на Aliexpress: зубная щётка Xiaomi Mijia T100, триммер для носа и ушей и многое другое
6
ТОП 7 самых продвинутых игрушечных робота с Aliexpress для детей: интеллектуальный программируемый щенок, летающая акула на управлении и многое другое
3
Как полноценно настроить DUALSHOCK 4 в эмуляторе CEMU
7

Сейчас обсуждают

carsar1
15:40
https://www.youtube.com/watch?v=C0RUnNFnMDY https://www.youtube.com/watch?v=PIjc9OkKDVo картина недалека от этих тестов. интересно было бы в 4к посмотреть резалты
Раскрываем потанцевал 3.0. Тестирование GTX 1070Ti и Vega 56
Денис Ахмедьянов
15:39
робот лежит рекавери нет а если потом нажать громкость вверхи питание - то тоже нет рекавери а идет презагрузка...пин код не разбанить ни как
Как разблокировать телефон на Android, если вы забыли графический ключ или пароль
Амудуто Райзенмаки
15:38
Учитывая, что в РФ вместо Кортаны Алиса, то в скором времени вполне может предлагать ЯБ вместо лисы.
Microsoft начала показывать рекламу в Windows 10 и ополчилась на Firefox
OgoGoLog
15:37
Научные опыты с фактическим получением результата "на скорости света достигается замедление времени до бесконечности" вы предоставить можете? Или это опять теория, которую нельзя опровергнуть?
Джим Келлер верит, что процессоры смогут масштабироваться ещё двадцать лет
SVG4K
15:36
Мда, не богата логика. Отрицательные энергии говорите ? Вы что-ли физику изучали, вы где то в реальности видели отрицательные энергии ? Может вам еще отрицательное пространство подавай, это батенька п...
Джим Келлер верит, что процессоры смогут масштабироваться ещё двадцать лет
BioMax
15:36
пора статьи про бап которых в фантазиях нагнул бы, если вот такое говно на оверах за статью принимают
Собираем мощнейший игровой ПК на Core i7-9700 и GeForce RTX 2070 Super за 117880 рублей
Анатолий Кочин
15:36
- - ...
AMD Ryzen 7 4800HS обошёл Intel Core i7-9700K и Ryzen 7 2700X в тестовом пакете 3DMark Time Spy
Gazeman
15:34
нет никакой рекламы
Microsoft начала показывать рекламу в Windows 10 и ополчилась на Firefox
burobay
15:34
На скорости света достигается замедление времени до бесконечности. Превысить скорость света это нарушить принцип причинности, когда не причина определяет следствие, а следствие определяет причину. Что...
Джим Келлер верит, что процессоры смогут масштабироваться ещё двадцать лет
chebov88
15:33
Ребят не понимаю тут RX 590 или Vega 56, в один день вышло 2 статьи про веги у одного автора она почти равна 1070Ti а кое где даже лучше .А тут либо равна либо сливается 1660, и не может догнать 1070....
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем