Тираж Nioh перевалил за три миллиона копий
Разработчики самурайского боевика Nioh из студии Team Ninja недавно отметили третью годовщину со дня выхода (на PlayStation 4) игры и поделились важной статистикой. По состоянию на день рождения Nioh её общий тираж преодолел порог в три миллиона копий. И хотя результат сложно назвать впечатляющим на фоне многомиллионных продаж современных AAA-игр, для своей ниши он более чем достойный.
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Пользуясь случаем, стоит напомнить, что уже через месяц — 13 марта — в продажу поступит Nioh 2. Новинка продолжит и разовьёт идеи своей предшественницы, а её полное прохождение займёт порядка пятидесяти пяти часов.
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