Фанат значительно улучшил качество кинематографических роликов Warcraft III Reforged
Энтузиасты с массой свободного времени продолжают бросать булыжники в огород Blizzard и демонстрировать, какой должна была быть Warcraft III Reforged «на самом деле». Сегодня пользователь YouTube под псевдонимом Upscale, который занимается «ремастерингом» различных игровых сцен/видеороликов. Не обошёл Upscale вниманием и Warcraft III Reforged, которую за все «косяки» не смешал с грязью только ленивый или очень далёкий от видеоигр человек.
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Важно: если вы никогда не проходили кампании Warcraft III, но планируете наверстать упущенное, то ни в коем случае не просматривайте данные видео, поскольку они содержат критически важные сюжетные «спойлеры».
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рекламаСтоит напомнить, что Blizzard признала, что не оправдала в Warcraft III Reforged ожиданий своих поклонников, но пообещала всё исправить, ведь Blizzard всегда исправляет ошибки. Тем же, кто ждать у моря погоды не собирается, возвращают деньги.
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